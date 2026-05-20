الإمارات تحضّ العراق على منع الهجمات من أراضيه "عاجلاً دون قيد أو شرط"

أربيل (كوردستان 24)- دعت أبوظبي بغداد الأربعاء إلى منع الهجمات من أراضيها "بشكل عاجل دون قيد أو شرط"، غداة إعلان وزارة الدفاع الإماراتية أن المسيرات التي استهدفت محيط محطة براكة للطاقة النووية كان مصدرها الأراضي العراقية.

وشدّدت الخارجية الإماراتية في بيان على "ضرورة التزام حكومة جمهورية العراق بمنع كافة الأعمال العدائية الصادرة من أراضيها بشكل عاجل دون قيد أو شرط، وضرورة التعامل مع تلك التهديدات بشكل عاجل وفوري ومسؤول".

وكانت طائرة مسيّرة أصابت الأحد مولد كهرباء قرب محطة براكة في إمارة أبوظبي، وهي المحطة النووية الوحيدة في العالم العربي، ما تسبب باندلاع حريق بدون تسجيل أي إصابات أو تسرب إشعاعي. وتم اعتراض طائرتين مسيّرتين أخريين.

وكانت دول خليجية عدة، بينها قطر والسعودية والإمارات، إضافة إلى الأردن، طالبت العراق في بيان مشترك بالتحرك فورا لوقف الهجمات التي تنطلق من أراضيها وتنفذها جماعات مسلحة موالية لإيران.

وإلى جانب دول الخليج، طالت العراق تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، إذ استهدفت ضربات متكررة مصالح أميركية، وخصوصا السفارة في بغداد، كما طالت ضربات أميركية جماعات موالية لإيران.

كما أعلنت مجموعات حليفة لطهران بشكل يومي شن هجمات على "قواعد للعدو" في العراق والمنطقة. لكنها قالت إنها علّقت عملياتها بعد التوصل الى وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران منذ الثامن من نيسان/أبريل.

وقال مسؤول أمني عراقي إن الدول العربية "لم توفر معلومات دقيقة، مجرد اتهامات. نطالب بالدليل والمعلومات الدقيقة لكي تتخذ السلطات العراقية الإجراءات المناسبة"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وردت طهران على الهجوم الأميركي الإسرائيلي باستهداف الدولة العبرية ودول في أنحاء المنطقة. واتهمت طهران الإمارات وحلفاء آخرين للولايات المتحدة في الخليج بالسماح للقوات الأميركية بتنفيذ هجمات انطلاقا من أراضيها. ونفت الإمارات تقارير إيرانية أفادت بأنها نفذت هجمات على الجمهورية الإسلامية.