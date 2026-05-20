الرئيس الأميركي: علينا أن نعيد فتح مضيق هرمز وأنا لست مستعجلاً

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وجود توافق تام في الرؤى والمواقف بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بالملف الإيراني.

مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي أمام حركة الملاحة الدولية، وقال: علينا أن نعيد فتح مضيق هرمز وأنا لست مستعجلاً.

وقال ترامب، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الأربعاء، إن نتنياهو "سيفعل ما أريده منه تماماً بشأن إيران"، مشيراً إلى أن الجانبين يتشاركان الأهداف والتوجهات ذاتها لكبح الطموحات الإيرانية في المنطقة.

وفي سياق تقييمه للأوضاع الداخلية في طهران، وصف الرئيس الأميركي إيران بأنها "مهزومة هزيمة ساحقة".

لافتاً إلى وجود حالة من الغضب الشعبي الواسع المتصاعد داخل البلاد جراء تدهور مستويات المعيشة وتراجع المؤشرات الاقتصادية.

وفيما يخص المسار الدبلوماسي، أشار ترامب إلى أنه لا يستشعر أي عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق جديد مع القيادة الإيرانية.

نافياً بشكل قاطع أن تكون الحسابات المتعلقة بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس مؤثرة على طبيعة تعاطيه أو قراراته المرتبطة بإدارة هذا الملف الحساس.