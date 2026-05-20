قبيل مغادرته أربيل.. القنصل الكوري الجنوبي السابق يستعرض تجربته ويشيد بـ كوردستان 24

أربيل (كوردستان 24)- أشاد القنصل العام السابق لجمهورية كوريا الجنوبية في أربيل، "سينغ تشول ليم"، بالمستوى المهني الرفيع لمؤسسة كوردستان 24 الإعلامية، مثمناً ما تتميز به الشاشة والموقع الإلكتروني من سرعة ودقة موضوعية في نقل الأحداث وتغطية الأخبار.

جاء ذلك خلال مقابلة خاصة أجرتها معه قناة كوردستان 24، والمقرر بثها كاملة مساء السبت المقبل؛ حيث يستعرض الدبلوماسي الكوري مسيرة عمله الدبلوماسي ورؤيته وتقييمه للأوضاع العامة، إلى جانب تفاصيل تجربته الشخصية في إقليم كردستان والتي امتدت لعامين ونصف العام.

وفي مستهل حديثه، أعرب "ليم" عن اعتزازه بأن تكون إطلالته الإعلامية الأخيرة قبيل مغادرة الإقليم واختتام مهامه الرسمية عبر نافذة كوردستان 24، كاشفاً في الوقت ذاته عن اعتماده اليومي المستمر على الموقع الإلكتروني باللغة الإنجليزية للمؤسسة باعتباره مصدره الإخباري الأول والأساسي لمتابعة مستجدات المنطقة.

وعلى الصعيد الاجتماعي والثقافي، استعرض القنصل الكوري السابق حصاد جولاته في مختلف مناطق مدن الإقليم، ملخصاً هوية المجتمع الكوردستاني في أربع ركائز أساسية التمسها عن قرب، وهي:

التنوع والتعددية الثقافية التي تمنح الإقليم جمالية ممتعة، وكرم الضيافة المتأصل لدى المواطنين، ناهيك عن الكفاءة والذكاء العالي الذي تتمتع به الطاقات الشبابية كركيزة للمستقبل.

واختتمها بالإشادة بالإرادة الفولاذية والصمود الذي أظهره شعب كوردستان في مجابهة أعقد الأزمات وتجاوزها بنجاح.