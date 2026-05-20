هوراماني: حلُّ لغز تزويد الكورد بالسلاح بيد واشنطن وعليها كشف تفاصيله

أربيل (كوردستان 24)- نفت حكومة إقليم كوردستان بشكل قاطع، اليوم الأربعاء، وجود أي صلة لها بملف إرسال الشحنات الأخيرة من الأسلحة إلى المنطقة، مؤكدة أن تفاصيل هذا الملف تقع بالكامل ضمن مسؤولية الإدارة الأميركية.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم، بيشوا هوراماني، في مقابلة خاصة مع قناة "بي بي سي فارسي"، إن حكومة إقليم كوردستان ليس لها أي علاقة، لا من قريب ولا من بعيد، بمسألة إرسال هذه الأسلحة.

واصفاً الأمر بـ "اللغز" الذي تملك واشنطن وحدهـا مفاتيح الإجابة عنه.

وطالب هوراماني الحكومة الأميركية بضرورة الخروج بموقف رسمي معلن، وتوضيح كافة الملابسات المحيطة بهذا الملف أمام الرأي العام، بما يشمل الكشف بدقة عن توقيت ومكان وآلية تسليم هذه الأسلحة، والجهات المستلمة لها، فضلاً عن تحديد كمياتها ونوعيتها.

وجدد المتحدث باسم الحكومة التأكيد على الموقف الثابت لأربيل بالنأي بنفسها عن هذا الملف، مشدداً على أن الجهة الوحيدة القادرة على فك رموز هذه القضية وإعلان الحقائق هي الإدارة الأميركية.