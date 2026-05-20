مجلس المحافظة يرفض بالإجماع استقالة محافظ بابل احتجاجاً على "تجاوزات أمنية"..

أربيل (كوردستان24)- في تطور لافت للأحداث في محافظة بابل، قدم محافظ بابل استقالته رسمياً خلال جلسة استثنائية عقدها مجلس المحافظة اليوم، وذلك على خلفية حادثة "الاعتداء" التي تعرض لها أثناء جولته الميدانية لمتابعة مشاريع خدمية، فيما رد المجلس برفض الاستقالة بالإجماع، بينما أعلن عدد من الأعضاء تعليق عضويتهم لمدة 72 ساعة كخطوة احتجاجية.

تفاصيل الحادثة

وفي تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، كشف مهند العنزي، رئيس اللجنة الأمنية في محافظة بابل، تفاصيل الحادثة قائلاً: "توجه السيد المحافظ إلى أحد المواقع لمتابعة تنفيذ جسر للمشاة، حيث تفاجأ بوجود قوة من هيئة الحشد الشعبي تسيطر على الموقع الذي كان يُستخدم سابقاً كمعمل للأكسجين إبان جائحة كورونا. ولعدم معرفة القوة بصفة المحافظ، حدثت مشادة وتصرفات فردية غير مقبولة".

وأضاف العنزي: "المحافظ، ومن منطلق الحرص على عدم الاصطدام بأبناء الحشد الشعبي الذين نعتز بهم، فضل تقديم استقالته بدلاً من الانجرار إلى صدام مسلح، رغم امتلاكه القوة الأمنية الكافية للرد، لكن حكمة المحافظ منعت وقوع كارثة في المحافظة".

وأكد العنزي أن هناك تواصلاً مستمراً مع رئاسة أركان هيئة الحشد الشعبي لإخلاء الموقع وتسليمه للشركة المنفذة خلال أيام، مشدداً على أن "مشروع الجسر سيستمر ولن تتوقف عجلة الإعمار، والموقف العام في بابل يرفض أي تجاوز على السلطة التنفيذية".

موقف المحلل السياسي

من جانبه، وصف فاضل علي، المحلل السياسي، تصرف المحافظ بـ "الواقعي والرجولي"، معتبراً أن الاستقالة جاءت للحفاظ على السلم المجتمعي.

وقال في تصريح خاص لـ "كوردستان 24": "هكذا تصرفات خارجة عن القانون لا تخدم المحافظة. بابل بحاجة إلى نهضة عمرانية، ومثل هذه المعرقلات تعطل عمل المسؤول الأول عن المحافظة".

وأضاف: "المحافظ أثبت أنه يتحمل مسؤولية القرار، وبابل اليوم بحاجة لقادة يمتلكون الحكمة في إدارة الأزمات، والتعامل مع الخروقات بمسؤولية قانونية وإدارية كما فعل السيد المحافظ".

خلفية الأحداث

يأتي هذا التصعيد في وقت تسعى فيه الحكومة المحلية في بابل لتسريع وتيرة المشاريع الخدمية، فيما يُنظر إلى رفض مجلس المحافظة لاستقالة المحافظ على أنه رسالة دعم لفرض هيبة الدولة والقانون وتأكيد على استقلالية السلطة التنفيذية في إنجاز المشاريع الحيوية التي تخدم أهالي المحافظة.

ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة تحركات إضافية لاحتواء الموقف، مع استمرار تعليق عمل عدد من أعضاء مجلس المحافظة لحين إيجاد حل جذري يضمن عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.

بابل – كوردستان 24