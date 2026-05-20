حتى 14 ساعة قطع يومياً.. ذي قار تطالب بدعم المولدات مع تفاقم أزمة الكهرباء في الصيف

أربيل (كوردستان24)- دعت لجنة الطاقة في مجلس محافظة ذي قار، إلى جانب أصحاب المولدات الأهلية، إلى توفير مادة الكاز مجاناً أو بسعر مدعوم، لضمان استمرار تشغيل المولدات في ظل ارتفاع ساعات انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف.

وتشهد المحافظة تزايداً في ساعات القطع الكهربائي التي تصل في بعض المناطق إلى نحو 14 ساعة يومياً، وسط موجة حر شديدة تتجاوز فيها درجات الحرارة مستويات مرتفعة، ما أثار تذمراً شعبياً واسعاً.

وبسبب تراجع تجهيز الطاقة إلى أدنى مستوياته، تعتمد دوائر الكهرباء في ذي قار نظام القطع المبرمج، بواقع ساعتين تجهيز مقابل أربع ساعات قطع، وأحياناً ساعتين تجهيز مقابل ساعتين قطع، إضافة إلى انقطاعات متكررة خلال ساعات التجهيز نتيجة التحكم والقطع عن بعد من مراكز السيطرة في بغداد والبصرة، فضلاً عن تهالك الشبكة الكهربائية وكثرة الأعطال وانفجار المحولات نتيجة الضغط المتزايد.

وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة ذي قار، ناصر محسن الطوكي، إن “توفير مادة الكاز لأصحاب المولدات ضرورة عاجلة”، داعياً الحكومة المركزية إلى تجهيز المولدات بالوقود مجاناً لمدة ثلاثة أشهر.

وأضاف أن دعم أصحاب المولدات خلال الصيف من شأنه خفض أسعار الأمبير وضمان استمرار التجهيز، بما يخفف من معاناة المواطنين في ظل أزمة الكهرباء المتفاقمة.