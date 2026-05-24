مسرور بارزاني من بغداد: الحلول الدائمة لا تُرسى إلا بالحوار والشراكة واحترام الدستور

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أن الوصول إلى حلول دائمية للمسائل العالقة بين أربيل وبغداد يتطلب التزاماً حقيقياً بمبادئ الحوار والشراكة الوطنية.

جاء ذلك في تدوينة نشرها رئيس الحكومة على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، بالتزامن مع اللقاءات والمباحثات الرسمية التي يجريها في العاصمة الاتحادية بغداد.

وقال مسرور بارزاني: "شددنا اليوم في بغداد على أن الحلول الدائمة لا تُرسى دعائمها إلا بالحوار والشراكة الحقيقية واحترام الدستور".

ئەمڕۆ لە بەغدا، جەختمان لەوە کردەوە کە چارەسەریی هەمیشەیی تەنیا لەسەر بنەمای گفتوگۆ و هاوبەشی ڕاستەقینە و ڕێزگرتن لە دەستوور بنیات دەنرێت. pic.twitter.com/ZL0Ug26WKC — Masrour Barzani (@masrourbarzani) May 23, 2026

تأتي تصريحات رئيس حكومة الإقليم لتؤكد مجدداً على الموقف الثابت لأربيل والمتمثل في حل كافة الخلافات مع الحكومة الاتحادية تحت سقف الدستور العراقي، بما يضمن الحقوق والمستحقات المالية والدستورية لجميع المكونات، وعلى رأسها شعب كوردستان.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، قد وصل أمس السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد، على رأس وفدٍ حكومي رفيع المستوى.

وفي اليوم الأول من زيارته التي تستغرق يومين، عقد مسرور بارزاني سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين وقادة وزعماء القوى السياسية، على أن تُستكمل باقي اللقاءات اليوم الأحد.

‏وستتطرق المباحثات لآخر التطورات والمستجدات على الساحتين العراقية والإقليمية، بالإضافة إلى مناقشة حل القضايا الخلافية والملفات العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بموجب أحكام الدستور وبما يضمن حقوق مكونات البلاد كافة.