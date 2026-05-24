مسرور بارزاني يجتمع مع خميس الخنجر

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، صباح اليوم الأحد، رئيس تحالف "السيادة" خميس الخنجر في مقر إقامته بالعاصمة الاتحادية بغداد، وذلك على مأدبة إفطار تخللها عقد اجتماع ثنائي لبحث آخر المستجدات السياسية على الساحة المحلية.

تأتي هذه المحادثات في اليوم الثاني للزيارة الرسمية التي يجريها رئيس حكومة الإقليم إلى بغداد، والتي تشمل لقاءات مكثفة مع كبار المسؤولين وقادة القوى والكتل السياسية العراقية لبحث الملفات العالقة وسبل تعزيز الشراكة الوطنية.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، قد وصل أمس السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد، على رأس وفدٍ حكومي رفيع المستوى.

وفي اليوم الأول من زيارته التي تستغرق يومين، عقد مسرور بارزاني سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين وقادة وزعماء القوى السياسية، على أن تُستكمل باقي اللقاءات اليوم الأحد.

‏وستتطرق المباحثات لآخر التطورات والمستجدات على الساحتين العراقية والإقليمية، بالإضافة إلى مناقشة حل القضايا الخلافية والملفات العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بموجب أحكام الدستور وبما يضمن حقوق مكونات البلاد كافة.