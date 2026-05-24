مصطفى الكاظمي يصل أربيل لإجراء لقاءات سياسية مع القيادات الكوردية

أربيل (كوردستان 24)- استقبل محافظ أربيل، أوميد خوشناو، فجر اليوم الأحد الموافق 24 أيار/مايو 2026، رئيس الوزراء العراقي الأسبق مصطفى الكاظمي لدى وصوله إلى مطار أربيل الدولي.

ومن المقرر أن يعقد الكاظمي، خلال زيارته إلى إقليم كوردستان، سلسلة لقاءات مع كبار مسؤولي الإقليم لبحث الأوضاع العامة ومناقشة سبل تعزيز العلاقات والتنسيق المشترك في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت محافظة أربيل في بيان لها، أن الزيارة تأتي في إطار التواصل المستمر وتبادل وجهات النظر بشأن المستجدات السياسية والتطورات الراهنة، إلى جانب بحث آفاق توطيد العلاقات بين مختلف الأطراف بما يخدم الاستقرار والتعاون المشترك.