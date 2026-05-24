إيران تعلن إعدام شخص أدين بالتجسس لصالح إسرائيل والولايات المتحدة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الأحد، إعدام رجل إثر إدانته بالتجسس خلال الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة التي اندلعت أواخر شباط/فبراير.

وذكر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أنه "تم إعدام مجتبى كيان (...) الذي أرسل معلومات تتعلق بوحدات الصناعات الدفاعية الإيرانية إلى العدو، فجر اليوم" الأحد.

وأضاف الموقع أن الرجل شارك معلومات تتعلق بالقدرات الدفاعية الإيرانية خلال الحرب التي استمرت قرابة أربعين يوما.