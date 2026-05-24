وزير الخارجية الأميركي: إيران قد تقبل باتفاق سلام في وقتٍ مبكر اليوم

أربيل (كوردستان 24)- رجّح وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إمكانية إعلان إيران قبولها بـ"اتفاق سلام" في وقت مبكر اليوم الأحد، بالتزامن مع كشف تقارير صحفية عن ملامح تفاهم وشيك لوقف القتال وإعادة فتح الممرات المائية الحيوية في المنطقة.

وفي السياق، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار تأكيدهم موافقة طهران على "مذكرة تفاهم" تقضي بوقف العمليات القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد مَهّد لهذه الانفراجة بإعلان الدخول في المراحل النهائية للاتفاق.

مؤكداً في تدوينة عبر منصته "تروث سوشيال" استكمال التفاوض على معظم البنود الأساسية، بانتظار وضع اللمسات الأخيرة بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول إقليمية أخرى.

وأوضح ترامب أن الصفقة المرتقبة تتضمن بشكل رئيسي إعادة فتح مضيق هرمز إلى جانب عناصر وملفات أخرى، مشيراً إلى أن النقاشات الحالية تتركز حول الجوانب والتفاصيل النهائية التي سيتم الإعلان عنها قريباً.