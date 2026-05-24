رئيس الحكومة يبدأ أجندة اليوم الثاني لزيارته إلى بغداد بالاجتماع مع الشيخ خميس الخنجر

أربيل (كوردستان 24)- في بداية أجندة اليوم الثاني من زيارته إلى بغداد، اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، صباح اليوم الأحد 24 أيار (مايو) 2026، مع الشخصية السياسية العراقية الشيخ خميس الخنجر.

وشهد اللقاء تبادلاً للرؤى ووجهات النظر بشأن الأوضاع العامة في العراق والمنطقة.

وأكد الجانبان أهمية استثمار الفرصة المتاحة حالياً أمام الحكومة الاتحادية، لترسيخ نهج خدمي عادل يعامل المكونات والمواطنين كافة على أسس من المساواة في عموم العراق.