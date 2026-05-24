رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم: الزيدي وجّه المالية بصرف رواتب كوردستان دون عوائق

أربيل (كوردستان 24)- وصف رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، أوميد صباح، اليوم الأحد، المباحثات التي أجراها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني مع رئيس الوزراء الاتحادي علي الزيدي والمسؤولين في بغداد بـ"الإيجابية والمثمرة للغاية"، كاشفاً عن تطورات جديدة تخص ملف رواتب موظفي الإقليم.

وقال صباح في تصريحٍ لكوردستان 24، إن رئيس الوزراء الاتحادي، علي الزيدي، أبدى موقفاً إيجابياً كبيراً تجاه ملف مستحقات الإقليم المالية.

مؤكداً أنه أصدر توجيهات مباشرة إلى وزارة المالية لضمان صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان بانتظام ودون أي عوائق، أسوة بأقرانهم في بقية المحافظات العراقية.

وحول إمكانية صرف رواتب شهر أيار الجاري قبل حلول عيد الأضحى، أوضح رئيس ديوان مجلس الوزراء أن الوفد ناقش هذا الأمر مع رئيس الوزراء الاتحادي.

مشيراً إلى عزم الوفد إجراء مباحثات تكميلية مع وزير المالية في هذا الصدد.

يتطابق هذا التوجه مع ما أعلنه وزير المالية الاتحادي، فالح الساري، أمس السبت، في تصريحٍ لكوردستان 24، حيث أكد التزام الوزارة بإطلاق رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم قبل حلول عيد الأضحى، بالتزامن مع صرف رواتب الموظفين في الحكومة الاتحادية.