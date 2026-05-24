ضمن لقاءاته المتواصلة في بغداد.. رئيس الحكومة يجتمع مع مستشار الأمن القومي العراقي

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 24 أيار (مايو) 2026، مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، وذلك في ثاني أيام زيارته إلى بغداد.

وأشار مستشار الأمن القومي خلال الاجتماع إلى الأهمية التي تكتسبها زيارة رئيس الحكومة إلى بغداد، مؤكداً الاعتزاز بإقليم كوردستان وما قدّمه من نضال وتضحيات جسام، مشيداً بدوره المشهود في إرساء العملية السياسية الحالية في العراق.

من جانبه، أعرب رئيس الحكومة عن شكره لمستشار الأمن القومي، مثمناً دوره في حفظ الأمن والاستقرار، ومواقفه المساندة للحقوق المشروعة لشعب كوردستان.

كما شهد اللقاء تأكيداً متبادلاً على دعم جهود الحكومة الاتحادية الجديدة لتقديم الخدمات لسائر المكونات على حد سواء، وحل القضايا العالقة مع إقليم كوردستان على أسس احترام الدستور والنظام الاتحادي، والكيان الدستوري لإقليم كوردستان.