مسرور بارزاني لـ كوردستان 24: ناقشنا الهجمات على إقليم كوردستان مع قاسم الأعرجي

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأحد، وجود تنسيق عالي المستوى لإنهاء التهديدات الأمنية التي تواجه الإقليم والعراق عموماً، مشيداً بالدور الإيجابي الداعم لـمستشار الأمن القومي القومي قاسم الأعرجي في هذا الصدد.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به رئيس الحكومة لـ كوردستان 24، وقال: أجرينا مباحثات مشتركة، وكان السيد الأعرجي داعماً ومسانداً دائماً لجهودنا، لكي نتمكن -إن شاء الله- من القضاء على التهديدات والمخاطر التي تواجه إقليم كوردستان والعراق بأكمله، وقد أدى دوراً كبيراً وملموساً في هذا المضمار".

من جانبه، علّق مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، على زيارة رئيس الوزراء مسرور بارزاني قائلاً: "نحن مسرورون جداً بهذه الزيارة الكبيرة لسيادة رئيس حكومة إقليم كوردستان، أخي العزيز كاك مسرور.

وأضاف: إن شاء الله تسير الأمور على خير ونحو الأفضل، وهناك تفاهم كبير بين الإقليم والحكومة الاتحادية بما يصب في مصلحة العراقيين جميعاً، نرحب به دائماً وفي أي وقت، وهو محط ترحيب واعتزاز كبيرين على الدوام.