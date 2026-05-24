الأسدي: بحثنا مع مسرور بارزاني ضرورة التفاهم لتشريع القوانين واستمرار العمل المشترك

منذ 31 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- وصف السياسي أحمد الأسدي زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، إلى بغداد بـ "الخطوة الموفقة"، مشيراً إلى أن اللقاءات التي أجراها الوفد الكوردي مع القوى السياسية ورئيس مجلس الوزراء كانت بناءة ومثمرة.

وأكد الأسدي في تصريح للصحفيين، أن اللقاءات شددت على أهمية تفعيل "العمل المشترك" الذي تعتمده القوى السياسية المكونة للنظام الديمقراطي الفيدرالي في العراق.

وأضاف: "عبرنا عن رؤية مشتركة حول ضرورة استمرار التفاهمات، ليس فقط على مستوى السلطة التنفيذية، بل أيضاً على مستوى السلطة التشريعية لضمان إقرار القوانين التي تخدم البلاد".

وكشف الأسدي عن وجود "ورقة اتفاق" تم توقيعها بين الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكوردستاني، مبيناً أن الجانبين ناقشا آليات البدء بتنفيذ بنود هذه الاتفاقية.

وأكد الأسدي أن استقرار العراق مرتبط بترابط محافظاته ومدنه، قائلاً: "إذا ازدهرت البصرة فستزدهر أربيل، وإذا ازدهرت بغداد فستزدهر السليمانية والأنبار وكافة محافظات العراق، فنحن نحمل هماً مشتركاً لبناء هذا الوطن وحفظ أمنه واستقراره".

وفيما يتعلق بالملفات العالقة بين بغداد وأربيل، أوضح الأسدي أن هذا الملف كان محوراً للنقاشات مع وفد حكومة الإقليم، مؤكداً أن جميع الإشكالات والخلافات يجب أن تُحل "وفقاً للدستور"، واعتماداً على مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن التي تؤمن بها جميع الأطراف السياسية.