الأعرجي من بغداد: تفاهم كبير بين المركز والإقليم والعمل جارٍ لتعزيز أمن العراق

أربيل (كوردستان 24)- عبّر مستشار الأمن الوطني العراقي، قاسم الأعرجي، عن سعادته البالغة بزيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، إلى بغداد، مؤكداً أنها تمثل خطوة محورية في تعزيز العلاقات بين الجانبين.

تفاهم كبير ومصلحة وطنية

وفي تصريح للصحفيين عقب انتهاء الزيارة، أكد الأعرجي وجود "تفاهم كبير" بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، مشدداً على أن هذا التفاهم يصب في مصلحة جميع العراقيين.

وأضاف: "نحن سعداء بهذه الزيارة الكبيرة، وهناك إدراك مشترك بأهمية التعاون لمواجهة التحديات الراهنة".

لا حساسيات شخصية

وشدد الأعرجي على متانة العلاقة التي تجمعه برئيس حكومة الإقليم، قائلاً: "لا توجد لدينا أي حساسيات شخصية أو دوافع غير وطنية، فهدفنا الأسمى هو أن يكون العراق عزيزاً، والعراق القوي بإقليم كوردستان القوي، هو قوة لبغداد، كما أن بغداد القوية تشكل عزاً لإقليم كوردستان".

وأشار إلى أن التضحيات التي قدمها الشعب العراقي بمختلف مكوناته تفرض ضرورة العمل المشترك وتجاوز الماضي.

وفد أمني عراقي إلى طهران

وعن الملف الأمني، كشف الأعرجي أن هذا الملف نوقش باستفاضة مع رئيس حكومة الإقليم، مشيراً إلى "تنسيق عالي المستوى" مع الحكومة الاتحادية بهذا الشأن.

وأعلن الأعرجي عن تحرك عاجل لمتابعة هذه الملفات، قائلاً: "قريباً جداً سيتوجه وفد عراقي يضم اللجنة الأمنية العليا المشتركة –التي تضم أطرافاً من الإقليم والمركز– إلى طهران لبحث هذه المواضيع بشكل تفصيلي ومباشر".

وختم الأعرجي تصريحه بالتأكيد على أن الوفد الأمني العراقي يمثل وحدة الموقف العراقي، حيث يضم في عضويته ممثلين عن كافة الجهات المعنية، بما يعكس حرص الجميع على أمن واستقرار البلاد.