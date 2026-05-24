السوداني لـ كوردستان 24: نعمل على حلِّ القضايا بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية

أربيل (كوردستان 24)- شدد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي السابق، محمد شياع السوداني، على الأهمية البالغة للزيارة التي أجراها رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، إلى العاصمة بغداد، واصفاً إياها بأنها خطوة جوهرية لتطوير العلاقات بين الجانبين.

وفي تصريح لكوردستان24، عقب انتهاء اجتماع مع رئيس وزراء اقليم كوردستان، أكد السوداني أن هذه اللقاءات تأتي في إطار المساعي الجادة لتعزيز وتطوير العلاقة الثنائية بين المركز والإقليم على المستويين الإداري والسياسي. وأضاف السوداني: "تناولنا في هذا اللقاء مختلف القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، والتي نأمل أن تنعكس نتائجها إيجاباً على أبناء شعبنا في كل مكان".

مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية

وأشار رئيس الوزراء العراقي السابق، إلى أن المباحثات تطرقت إلى جملة من التحديات والمستجدات الراهنة التي تشهدها المنطقة، لا سيما ما يتعلق منها بالوضع الأمني والاقتصادي. وأكد السوداني أن التنسيق المستمر بين بغداد وأربيل يعد ضرورة ملحة لمواجهة هذه التحديات وضمان استقرار البلاد وتجاوز الأزمات الحالية.

يُذكر أن زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد تأتي في إطار سلسلة من اللقاءات السياسية المكثفة التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر وتفعيل التفاهمات المشتركة، بما يصب في مصلحة وحدة واستقرار العراق.