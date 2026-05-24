رئيس الحكومة يجتمع مع رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية

أربيل (كوردستان 24)- استكمالاً للقاءاته ومباحثاته في بغداد، اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 24 أيار (مايو) 2026، مع رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني.

استعرض الاجتماع مجمل الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، وشهد تأكيداً على أهمية الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق بين مختلف القوى والأطراف السياسية في العراق وإقليم كوردستان، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار السياسي ويضمن حل القضايا العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية وفق أحكام الدستور، وضرورة احترام النظام الاتحادي والكيان الدستوري لإقليم كوردستان.