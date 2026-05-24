العامري: زيارة مسرور بارزاني لبغداد تهدف لتوحيد المواقف وتجاوز التحديات الراهنة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، أن زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، إلى بغداد تأتي في توقيت مهم يتطلب "وقفة موحدة" من جميع القوى السياسية لمواجهة التحديات الصعبة التي تواجه العراق.

التحديات الاقتصادية وأمن الوطن

وأوضح العامري في تصريح للصحفيين، أن المباحثات ركزت على استكمال الملفات العالقة، وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية وتوقف تصدير النفط، مشيراً إلى أن هذه الظروف تستوجب تكاتف الجميع.

وقال العامري: "نحن نقف صفاً واحداً أمام هذه التحديات، والهدف من هذه الزيارة هو تنسيق الجهود المشتركة بين الإقليم والحكومة الاتحادية للوصول إلى مخرجات إيجابية تخدم مصلحة الشعب العراقي".

تشكيل الحكومة واستكمال الاستحقاقات

وحول المشهد السياسي، كشف العامري عن نقاشات مستفيضة بشأن إكمال الكابينة الوزارية للحكومة الاتحادية بعد عطلة عيد الأضحى، وعودة أعضاء مجلس النواب من أداء مناسك الحج.

وأضاف: "نأمل أن تشكل المرحلة القادمة انطلاقة جديدة قائمة على التفاهمات، حيث نسعى جاهدين لإكمال الحكومة والمضي قدماً في تنفيذ البرنامج الحكومي لضمان النجاح وتجاوز الأزمات".

قانون النفط والغاز كأولوية

وفي سياق الملفات العالقة، شدد العامري على أن تشريع "قانون النفط والغاز" يعد ركيزة أساسية لحل الخلافات بين بغداد وأربيل.

وتابع: "اتفقنا مع رئيس حكومة الإقليم على ضرورة الإسراع في تشريع هذا القانون داخل البرلمان، وكل من يتحدث عن حلول بعيدة عن الأطر الدستورية أو دون قانون ينظم العملية، فهو يتحدث عن أحلام لن تتحقق".

موقف موحد ضد الاعتداءات

وعلى صعيد التطورات الأمنية، جدد العامري موقف تحالف الفتح الثابت في رفض جميع أشكال الاعتداءات التي تطال إقليم كوردستان، مؤكداً أن الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية يعملون كجسم واحد وفق القانون لحماية سيادة العراق من أي انتهاكات خارجية.