نوري المالكي عقب استقباله مسرور بارزاني: هناك ضرورة ملحة لتصحيح مسار العملية الديمقراطية

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، والوفد المرافق له في بغداد، في لقاء وصفه المالكي بـ "الودي والإيجابي".

علاقات تاريخية وروابط طيبة

وأكد المالكي في تصريح للصحفيين عقب انتهاء اللقاء، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الجانبين، مشيراً إلى أن اللقاء استعرض طبيعة العلاقة التي تمتد لجذور جهادية وعلاقات طيبة ومستمرة.

وأشار إلى أن المباحثات تطرقت إلى القضايا الأساسية التي تهم الشأن الوطني العراقي، لا سيما التطورات السياسية الراهنة.

تصحيح المسار الديمقراطي

وفي معرض حديثه عن المشهد السياسي، عبر المالكي عن قلقه إزاء ما أسماه بـ "الانتكاسة" التي أصابت العملية الديمقراطية، في إشارة إلى الأحداث التي رافقت الانتخابات الأخيرة وآليات التصويت على مرشحي الحكومة.

وأكد المالكي أن هناك ضرورة ملحة للعمل على "تصحيح المسار" الذي تعرض لبعض الاختلالات، مشدداً على أن الرؤى والأفكار بين بغداد وأربيل متطابقة في هذا الشأن.

تأكيد على التفاهم المشترك

ختم المالكي تصريحه بالتأكيد على أهمية تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى بين المركز والإقليم لضمان نجاح عمل الحكومة الاتحادية، مشدداً على أن "مواقفنا دائماً متطابقة ومتفاهمة، ونحن حريصون على استمرار هذا التنسيق لضمان استقرار العملية السياسية في البلاد".