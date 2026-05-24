ترحيبٌ سياسي واسع في بغداد بزيارة رئيس الوزراء مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- حظيت المباحثات المكثفة التي يجريها رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، في العاصمة الاتحادية بغداد، بأصداء إيجابية واسعة لدى الأوساط والكتل السياسية؛ وسط توقعات بأن تسهم الزيارة في إعادة صياغة المعادلات السياسية وحسم الملفات العالقة واستكمال التشكيلة الوزارية عقب عطلة العيد.

وأكد النائب عن تحالف "عزم"، إياد الجبوري، في تصريحٍ لـ كوردستان 24 اليوم الأحد، أن الاجتماع الذي جمع رئيس حكومة الإقليم برئيس التحالف مثنى السامرائي اتسم بالإيجابية الكبيرة.

مبيناً أن المرحلة المقبلة ستشهد متغيرات في المشهد السياسي نظراً لتركيز المباحثات على إعادة تنظيم العملية السياسية وبناء تفاهمات جديدة.

ونوّه الجبوري بالروابط التاريخية التي تجمع تحالفه بالحزب الديمقراطي الكوردستاني.

مشيراً إلى أن المكون السني ينظر إلى الرئيس مسعود بارزاني كصمام أمان وأخ أكبر للجميع، كاشفاً في الوقت ذاته عن اتفاق لعقد جلسة برلمانية فور انتهاء عطلة عيد الأضحى للتصويت على حسم الحقائب الوزارية الشاغرة واستكمال التشكيلة الحكومية.

من جانبه، وصف القيادي في تحالف "السيادة"، صلاح الكبيسي، لقاء رئيس حكومة الإقليم برئيس التحالف خميس الخنجر بالبناء والمثمر.

موضحاً أن المطالب التي طرحها رئيس حكومة الإقليم بشأن الرواتب والموازنة الاتحادية وتمرير قانون النفط والغاز تمثل حقوقاً دستورية مشروعة لشعب كوردستان يتعين على الحكومة الاتحادية الوفاء بها.

مشدداً على الشراكة الاستراتيجية التي تجمع تحالفه بالحزب الديمقراطي الكوردستاني كركيزة أساسية في إدارة الدولة.

في سياق متصل، أكد عضو تحالف الإعمار والتنمية، حسين حبيب، الأهمية التوقيتية البالغة لزيارة مسرور بارزاني الحالية إلى بغداد، لافتاً إلى أن التفاهمات الحالية توفر بيئة مواتية لإنهاء حالة الانسداد وحسم الملفات التنفيذية والتشريعية المعطلة.

ويواصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني زيارته الرسمية إلى بغداد لليوم الثاني على التوالي، مستكملاً سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع رؤساء السلطات الاتحادية وقادة الحركات والائتلافات السياسية البارزة بهدف تصفير الأزمات وتعزيز الاستقرار.