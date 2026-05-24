محافظ أربيل: استكملنا استعدادات العيد ونتطلع إلى عودة الزخم السياحي خلال العطلة

أربيل (كوردستان24)- أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، استكمال الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك في العاصمة أربيل، مؤكداً اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنجاح المراسم الدينية والاجتماعية واستقبال الزوار والسياح خلال أيام العطلة.

وقال خوشناو إن التوترات التي شهدتها المنطقة خلال فصل الربيع، إلى جانب تزامن عيد الفطر مع عيد نوروز، أثرت على حركة السياحة وتوافد الزائرين، معرباً عن أمله في أن تسهم التحضيرات الحالية في تنشيط الحركة السياحية خلال عطلة العيد.

وأضاف أن ديوان المحافظة عقد اجتماعاً موسعاً، يوم أمس، بحضور المديرين العامين والجهات ذات العلاقة، جرى خلاله بحث الاستعدادات من مختلف الجوانب ووضع الخطط اللازمة لضمان نجاح المناسبة.

وأوضح أن الاستعدادات شملت تنظيم المراسم الدينية والاجتماعية، واستقبال السياح، وحماية البيئة والمناطق السياحية، فضلاً عن تهيئة مختلف الخدمات المرتبطة بأيام العيد.

وأكد محافظ أربيل أن الجهات المعنية تعمل وفق خطة إدارية متكاملة لضمان سير الفعاليات بسلاسة، معرباً عن أمله في أن يقضي أبناء إقليم كوردستان وسكان أربيل وضيوفها أياماً سعيدة وآمنة خلال عطلة العيد.