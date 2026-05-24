ضمن لقاءات يومه الثاني في بغداد.. رئيس الحكومة يجتمع مع الأمين العام لعصائب أهل الحق

أربيل (كوردستان24)- استكمالاً لاجتماعاته في اليوم الثاني لزيارته إلى بغداد، اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 24 أيار (مايو) 2026، مع الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي.

واستعرض اللقاء الأوضاع العامة ومسار العملية السياسية في العراق وآخر المستجدات والتطورات في المنطقة، كما جرى تبادل وجهات النظر بشأن أهمية دعم الحكومة الاتحادية لحل القضايا العالقة مع إقليم كوردستان، والارتقاء بالخدمات العامة المقدمة للمواطنين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في عموم البلاد.