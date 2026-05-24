مسرور بارزاني: لسنا مطلعين على موضوع تسليم الأسلحة

أربيل (كوردستان24)- ردّ رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، على سؤال بشأن ما يُثار حول قيام الولايات المتحدة بإرسال أسلحة إلى المعارضة الكوردية الإيرانية، والاتهامات الموجهة لبعض الأطراف الكوردية بعدم تسليم تلك الأسلحة إلى الجهة المذكورة.

وقال مسرور بارزاني إن هذا السؤال ينبغي توجيهه إلى المسؤولين الأمريكيين، موضحاً أن “الولايات المتحدة إذا كانت قد أرسلت أي نوع من السلاح فهي تعرف الجهة التي سلّمته إليها”.

وأضاف، “باسم حكومة إقليم كوردستان أؤكد أننا لسنا مطلعين على هذا الموضوع”، مشدداً على أنه في حال وجود مثل هذه الإمدادات، “فإن الجهة التي تسلمت تلك الأسلحة يجب أن تُكشف أيضاً”.





