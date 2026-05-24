ترامب: مفاوضاتنا مع إيران "بناءة" ولن نرفع الحصار قبل توقيع اتفاق يمنعها نهائياً من امتلاك "القنبلة"

أربيل (كوردستان 24)- أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، بمسار المفاوضات الجارية بين إدارته وإيران، واصفاً إياها بأنها تسير بشكل "منظم وبنّاء"، مع التأكيد في الوقت ذاته على عدم التسرع في إبرام الصفقة لضمان تحقيق كافة الشروط الأمريكية.

هجوم على "إرث أوباما"

وفي تدوينة له عبر منصته للتواصل الاجتماعي، شن ترامب هجوماً حاداً على الاتفاق النووي السابق الذي أبرمته إدارة باراك أوباما، واصفاً إياه بأنه "واحد من أسوأ الصفقات التي أبرمتها بلادنا على الإطلاق"، معتبراً أنه كان بمثابة "طريق مباشر" لإيران لتطوير سلاح نووي. وأكد ترامب أن المفاوضات الحالية التي تقودها إدارته هي "النقيض تماماً" لتلك السياسات.

لا استعجال.. والحصار مستمر

وكشف ترامب عن استراتيجيته في التفاوض، مشيراً إلى أنه أصدر تعليمات لممثليه بـ "عدم الاستعجال"، معتبراً أن "عامل الوقت يصب في مصلحة الولايات المتحدة". وشدد الرئيس الأمريكي على أن الحصار المفروض على طهران سيبقى "ساري المفعول وبكامل قوته" إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي، يتم اعتماده وتوقيعه رسمياً، محذراً من ارتكاب أي أخطاء في هذا الصدد بالقول: "يجب على الطرفين أخذ وقتهما لإنجاز الأمر بشكل صحيح.. لا مجال للأخطاء".

علاقة "احترافية" ودعوة مفاجئة

ووصف ترامب العلاقة الحالية مع إيران بأنها باتت "أكثر احترافية وإنتاجية"، لكنه جدد التأكيد على "الخط الأحمر" الأمريكي، وهو ضرورة أن تدرك طهران أنها "لا يمكنها تطوير أو حيازة سلاح أو قنبلة نووية".

وفي ختام تصريحه، وجه ترامب الشكر لدول الشرق الأوسط على دعمها وتعاونها، مشيراً إلى أن هذا التعاون سيتعزز من خلال الانضمام إلى "اتفاقيات أبراهام" التاريخية. وأطلق ترامب تساؤلاً مثيراً للاهتمام في نهاية تدوينته قائلاً: "من يدري، ربما ترغب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الانضمام إليها (اتفاقيات أبراهام) أيضاً!".