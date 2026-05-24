الخزعلي: زيارة مسرور بارزاني "نقطة تحول" لحل الخلافات.. وسأزور كوردستان قريباً

أربيل (كوردستان24)-أعرب الأمين العام لـ عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، عقب اجتماعه مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، عن أمله في أن تشكل هذه الزيارة "نقطة تحول" نحو حل نهائي وجذري للمشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، وتعزيز التفاهمات المشتركة خلال مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأحد، 24 أيار 2026، في العاصمة بغداد، استعرض الخزعلي نتائج المباحثات وآفاق العلاقة المستقبلية بين المركز والإقليم. واستهل حديثه بالترحيب ببارزاني قائلاً: "نرحب بالأخ العزيز مسرور بارزاني في بغداد، وهو دائماً محل ترحيب في هذه المدينة".

وأشار الخزعلي إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى تمتين العلاقات الثنائية وإنهاء الملفات العالقة، مؤكداً على أهمية التوصل إلى تفاهمات متينة، خاصة في ظل الجهود الجارية لتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة والظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة.

وأضاف: "بعون الله، ستصب هذه الخطوات في المصلحة العامة للبلاد. وفيما يتعلق بالوضع الداخلي العراقي، هناك تفاهمات جيدة تهدف لتقديم خدمة حقيقية للوطن وللمنطقة ككل".

وكشف الخزعلي عن رغبته في استمرار هذه اللقاءات، مؤكداً عزمه زيارة إقليم كوردستان في المستقبل القريب، وقال: "أتطلع لزيارة أخرى من السيد مسرور، فقد أصبح لزاماً علينا الآن أن نرد الزيارة ونقوم بزيارتهم في الإقليم".