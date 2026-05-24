مسرور بارزاني لشيوخ عشائر العراق: دعمكم يمنحنا القوة ونعتز بروابطنا التاريخية

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، في العاصمة بغداد، وفداً يضم عدداً من شيوخ ووجهاء عشائر وسط وجنوب العراق.

وخلال اللقاء، أكد مسرور بارزاني لشيوخ العشائر أن مواقفهم الداعمة تعزز من عزيمة الحكومة، قائلاً: "إن دعمكم يمنحنا القوة، ورؤية هذا التأييد والمؤازرة تبعث في نفوسنا الدفء والتفاؤل، ونحن نفتخر بالعيش معاً في وطن واحد".

وأشار رئيس الحكومة إلى عمق الروابط التي تجمع الجانبين، مضيفاً: "نعتز بصداقتكم وعلاقاتنا التاريخية الراسخة. إن شاء الله، سنواصل السير على نهج هذه العلاقات التي بدأت منذ عهد الخالد الملا مصطفى بارزاني، واستمرت في عهد الرئيس مسعود بارزاني، وسنحرص من جانبنا على ديمومة هذه الروابط معكم".

من جهته، أعرب أحد شيوخ العشائر خلال اللقاء عن سعادتهم بلقاء رئيس حكومة الإقليم، قائلاً: "نحن سعداء جداً برؤيتكم، فأنتم قامة ومحل تقدير لدى الجميع، ونرغب حقاً في زيارة إقليم كوردستان قريباً".