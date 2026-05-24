رئيس الحكومة يجتمع مع رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي

أربيل (كوردستان24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، عصر اليوم الأحد 24 أيار (مايو) 2026، مع رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى بغداد.

وخلال الاجتماع، نوّه عادل عبد المهدي بالمكانة المهمة لإقليم كوردستان، مشيداً بالدور والقيادة التاريخية للرئيس مسعود بارزاني بوصفه زعيماً وطنياً في كوردستان والعراق والمنطقة.

كما تطرق إلى أهمية زيارة رئيس الحكومة إلى بغداد ودورها الإيجابي في حل القضايا العالقة وفي تقريب وجهات النظر بين مختلف القوى السياسية عبر الحوار والتفاهم المتبادل.

من جانبه، أعرب رئيس الحكومة خلال الاجتماع عن شكره لمواقف عبد المهدي ودعمه للحقوق المشروعة والدستورية لشعب كوردستان.