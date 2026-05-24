شاخوان عبد الله: شيوخ العشائر العربية وصفوا عائلة بارزاني بالرمز الكبير للمقاومة

أربيل (كوردستان24)- كشف رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، تفاصيل لقاء هام أجراه رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، مع عدد من رؤساء العشائر والقبائل من محافظات وسط وجنوب العراق، مؤكداً أن الشيوخ العرب قدموا "بندقية برنو" لرئيس الحكومة كرمز للمقاومة الكوردية.

في يوم الأحد، 24 أيار 2026، صرّح شاخوان عبد الله، رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، في تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، بأن عدداً كبيراً من الشيوخ والوجهاء وكبار الشخصيات من العشائر العراقية استقبلوا مسرور بارزاني، حيث قدموا من مناطق مختلفة تشمل البصرة، النجف، كربلاء، الديوانية، بغداد، والأنبار.

وأشار رئيس كتلة الحزب الديمقراطي إلى أن الشيوخ العرب قدموا بندقية من نوع "برنو" كهدية لمسرور بارزاني، وأوضح أن هذه الهدية تحمل رمزية تاريخية كبيرة لدى الشيوخ، قائلاً: "لقد ذكروا أن هذه البندقية كانت رمزاً لنضال وكفاح الكورد في السنوات الماضية، لذا قدموها تعبيراً عن احترامهم لتاريخ الشعب الكوردي المليء بالتضحيات".

وسلط شاخوان عبد الله الضوء على ما دار في حديث الشيوخ خلال الاجتماع، قائلاً: "كان للشيوخ رسالة واضحة، حيث قالوا: قد يختلف السياسيون معكم وتكون لديهم مشكلات، لكن تاريخكم وتاريخ عائلة بارزاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني بالنسبة لنا أكبر بكثير من السياسة؛ فأنتم تمثلون لنا رمز الأصالة والمقاومة في العراق".