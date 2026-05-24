احتفاء عشائري بمسرور بارزاني: نحن والكورد واحد وهدفنا التقارب ونبذ الطائفية

أربيل (كوردستان24)- في إطار زيارته الحالية إلى العاصمة بغداد، استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وفداً من شيوخ ووجهاء قبائل وعشائر محافظات وسط وجنوب العراق. وفي لفتة تعبر عن التقدير والولاء، قدم الشيخ مسلم حسين الحميري امير قبائل الحميرية، بندقية من طراز "برنو" كهدية لمسرور بارزاني، مؤكداً أن رئيس الحكومة يُعتبر في مناطقهم "صاحب دار" وليس مجرد ضيف.

وصرح الزعيم القبلي الذي قدم الهدية لـ"كوردستان 24"، اليوم الأحد 24 أيار 2026، قائلاً: "مسرور بارزاني ليس ضيفاً هنا أبداً، بل هو صاحب الدار. نحن والإخوة الكورد جسد واحد ولا فرق بيننا، وعلينا جميعاً الابتعاد عن الطائفية والعمل على التقارب".

وأضاف: "زيارته إلى بغداد تكتسب أهمية بالغة، فهو أول رئيس وزراء وشخصية قيادية، كوردية أو عربية، يستقبل شيوخ وعشائر الجنوب والوسط بهذه الحفاوة ويستمع مباشرة إلى مطالبهم ومشكلاتهم".

وحول رمزية الهدية، أوضح الشيخ أن "تقديم هذه البندقية هو تقليد عشائري أصيل، وهي هدية متواضعة أمام شخص رئيس الوزراء، فبندقية (البرنو) تمثل بالنسبة لنا رمزاً ذا جذور تاريخية وعميقة".

هذا ويواصل رئيس حكومة إقليم كوردستان سلسلة لقاءاته في بغداد، والتي شملت جوانب سياسية وحكومية، بالإضافة إلى لقاءات مع الفعاليات الاجتماعية والعشائرية لتعزيز الأواصر الوطنية.