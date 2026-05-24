المتحدث باسم الديمقراطي الكوردستاني: هناك "قراءات خاطئة" في بغداد تجاه الإقليم

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- صرح المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد، لـ "كوردستان 24"، بأن العلاقات بين أربيل وبغداد شهدت نوعاً من الفتور خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى وجود "تفسيرات وقراءات خاطئة" في بغداد تجاه إقليم كوردستان.

وأوضح محمد أن العملية السياسية في إقليم كوردستان تعاني حالياً من حالة "انسداد وجمود"، مؤكداً على ضرورة اجتماع الأطراف السياسية الكوردستانية لتجاوز هذه المرحلة.

وأضاف المتحدث باسم الحزب: "هذا الجمود السياسي يؤثر سلباً على الأوضاع العامة، ومن المؤكد أن اللقاءات والاجتماعات المرتقبة سيكون لها تأثيرات إيجابية في حلحلة القضايا العالقة".

وحول الحراك السياسي الداخلي، وزيارات الحزب الديمقراطي للأطراف الكوردستانية، أوضح محمود محمد أن هذه الخطوات كانت "ضرورية وملحة" لجميع القوى المشاركة في المشهد السياسي، مشيراً إلى وجود حالة من "الانسداد والجمود" في العملية السياسية داخل الإقليم. وأكد أن الهدف من هذه اللقاءات هو كسر هذا الجمود والوصول إلى تفاهمات تنهي المشكلات القائمة.



