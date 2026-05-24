رئيس الحكومة يواصل مباحثاته في بغداد ويجتمع مع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، عصر اليوم الأحد 24 أيار (مايو) 2026، مع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي، وذلك في إطار زيارته إلى بغداد.

واتفق الجانبان على ضرورة دعم جهود الحكومة الاتحادية للارتقاء بواقع الخدمات العامة وحماية الحقوق الدستورية لجميع المكونات دون استثناء. وجرى تثمين زيارة رئيس الحكومة إلى بغداد ووصفها بأنها خطوة إيجابية لحل المسائل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بصورة جذرية وفي إطار الدستور، وبما يحترم الشراكة الحقيقية.