المستشار خالد حامد عبد يؤكد توجه حكومة إقليم كوردستان لتعزيز التعاون مع محافظات الوسط والجنوب

أربيل (كوردستان24)- أكد الخبير الاستشاري، خالد حامد عبد، في تصريحات صحفية عقب لقاء جمع شيوخ عشائر العراق برئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أن اللقاء كان مثمراً وشفافاً، وجرى خلاله التأكيد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لخدمة العراق وإقليم كوردستان.

وأوضح عبد أن رئيس الحكومة، ورغم التزاماته الكثيرة، أصر على لقاء شيوخ العشائر من مختلف أنحاء العراق، مشدداً على أن المرحلة القادمة ستشهد تضافر الجهود لتقديم الخدمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وتعزيز التلاحم بين كافة المكونات العراقية.

وأضاف الخبير الاستشاري أن بارزاني أعلن عن نيته القيام بزيارات ميدانية لمحافظات الوسط والجنوب، لافتاً إلى أن محافظة البصرة ستكون أولى وجهاته بعد عيد الأضحى المبارك، حيث دعا أهالي البصرة للاستعداد لاستقباله.

وعلى صعيد التنمية، أشار عبد إلى وجود "نقلة نوعية" يشهدها إقليم كوردستان في مجالات الإعمار والخدمات والبنية التحتية، مؤكداً سعي الحكومة لنقل هذه التجربة إلى بقية المحافظات العراقية، مشيداً في الوقت ذاته بوجود شركات عالمية كبرى تعمل حالياً في الإقليم، مما يعكس توفر أرضية خصبة للاستثمار في ظل ما يتمتع به الإقليم من أمن واستقرار.