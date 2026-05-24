علي الدفاعي: مسرور بارزاني بادر بفتح صفحة جديدة مع بغداد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- وصف المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي في العراق، زيارة مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، إلى بغداد بأنها "إيجابية للغاية"، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة لحل القضايا الاقتصادية والسياسية.

وصرح علي الدفاعي، المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي، في تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، اليوم الأحد (24 أيار 2026): "زيارة مسرور بارزاني كانت إيجابية جداً، وقد بادر بفتح صفحة جديدة مع بغداد، لا سيما في الملفات الهامة المتعلقة بالجانبين الاقتصادي والسياسي".

وأشار الدفاعي إلى أنه جرى التأكيد خلال الاجتماعات على المصالح المشتركة، قائلاً: "أكد مسرور بارزاني أن مصلحة العراق تكمن في مصلحة جميع مكوناته ومحافظاته؛ وأن أي مكتسب يتحقق لكوردستان أو لبقية المحافظات العراقية، سيكون مكتسباً للبلاد بأسرها بشكل عام".

وفي جانب آخر من تصريحه، أشار الدفاعي إلى أن "جميع الملفات يمكن حلها عبر الحوار وهذه النوعية من الزيارات، نظراً لعمق وتاريخية علاقاتنا السياسية والاجتماعية".

كما كشف أن مسرور بارزاني أعرب عن دعمه الكامل للحكومة العراقية الجديدة، مبيناً أن "الهدف الرئيسي لرئيس حكومة الإقليم هو إنجاح البرنامج الحكومي والوصول إلى الأهداف التي تخدم الشعب العراقي كافة".