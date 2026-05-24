همام حمودي يصف زيارة مسرور بارزاني إلى بغداد بـ"المهمة والإيجابية" لحل الخلافات جذرياً

أربيل (كوردستان24)- وُصفت زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، إلى العاصمة بغداد، بأنها خطوة إيجابية ومهمة نحو إيجاد حلول جذرية للاختلافات القائمة. جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بين بارزاني ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، همام حمودي، حيث جرى التأكيد على حماية حقوق جميع المكونات وتحسين الخدمات.

واجتمع مسرور بارزاني، مساء اليوم الأحد 24 أيار 2026، مع همام حمودي، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها في بغداد مع القادة والمسؤولين العراقيين.

وذكر بيان صادر عن حكومة إقليم كوردستان، أن الجانبين بحثا الأوضاع السياسية في العراق، وناقشا بأهمية بالغة المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد.

واتفق الطرفان على ضرورة دعم الحكومة الاتحادية لتمكينها من رفع مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وضمان وصون الحقوق الدستورية لكافة المكونات العراقية دون استثناء.

كما شهد الاجتماع تثمين زيارة رئيس حكومة الإقليم إلى بغداد، ووصفها بالخطوة الإيجابية التي تهدف إلى معالجة القضايا العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشكل أساسي، وفق الأطر الدستورية وبما يضمن ترسيخ مبدأ الشراكة الحقيقية.