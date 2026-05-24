رئيس الحكومة يجتمع في بغداد مع رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي

أربيل (كوردستان24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الأحد 24 أيار (مايو) 2026، مع رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي، وذلك في إطار زيارته إلى بغداد.

واستحضر رئيس الوزراء الأسبق خلال اللقاء السجل النضالي والتضحيات الجسام لشعب كوردستان، مستذكراً دوره المحوري في تخليص العراق من الديكتاتورية وإرساء دعائم النظام السياسي الجديد، كما أشاد بالدور والقيادة التاريخية للرئيس مسعود بارزاني بوصفه زعيماً وطنياً بارزاً ومؤثراً في التاريخ السياسي لكوردستان والعراق والمنطقة عامة.

من جانبه، أعرب رئيس الحكومة عن خالص تقديره للمواقف الأخوية والدعم المستمر الذي يقدمه علاوي، بوصفه شخصية وطنية عراقية بارزة، حيال القضية العادلة لشعب كوردستان.