الأمين العام لحزب الله: نأمل أن يشملنا الاتفاق بين طهران وواشنطن

أربيل (كوردستان24)- أمل الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الأحد أن يُنجز التفاهم بين الولايات المتحدة وايران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وأن يكون لبنان مشمولا به.

وفي كلمة بثتها قناة المنار التابعة للحزب المدعوم من طهران، قال قاسم "إن شاء الله يتم هذا الاتفاق والارهاصات موجودة في اتمامه، وبالتالي نكون نحن أيضا من الذين يشملنا هذا الاتفاق، اتفاق وقف الاعمال العدائية بالكامل"، معتبرا أن "ايران اليوم في القمة".

وتدور مواجهة بين إسرائيل وحزب الله منذ آذار/مارس على خلفية الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة والدولة العبرية على إيران في شباط/فبراير. وبينما أكد مسؤولون إيرانيون أن التفاهم لوقف الحرب يشمل لبنان، قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن ترامب أكد له "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ضد التهديدات على كل الجبهات، بما فيها لبنان".

