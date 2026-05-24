رئيس الحكومة يجتمع مع رئيس تيار الحكمة

أربيل (كوردستان24)- في ختام لقاءاته في بغداد، اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الأحد 24/5، مع عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة الوطني.

جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في العراق والمنطقة، والعلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وشدد الجانبان على ضرورة دعم التشكيلة الوزارية الجديدة للحكومة الاتحادية لمواجهة مختلف التحديات والعقبات، وحل المشكلات مع إقليم كوردستان تحت سقف الدستور، مع التأكيد على احترام حقوق شعب كوردستان وجميع المكونات.