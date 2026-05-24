قيادي في تيار الحكمة: مشاكل أربيل وبغداد تُحل بسهولة

أربيل (كوردستان24)- وصف قيادي في تيار الحكمة زيارة مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، إلى بغداد واجتماعه مع عمار الحكيم بـ "المهمة والواقعية". وصرح بأن ما هو قائم بين الإقليم وبغداد ليست مشاكل عميقة، بل هي مجرد قضايا إدارية تحتاج إلى إرادة للحل لكي يستفيد المواطنون منها.

يوم الأحد 24 أيار/مایو 2026، أشار محمد حسام، القيادي في تيار الحكمة، في تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، إلى أن مسرور بارزاني أجرى سلسلة لقاءات واجتماعات مهمة جداً في بغداد. وقال: "لقد أكدنا دائماً على أهمية مثل هذه الاجتماعات، لأن اللقاءات المباشرة تعطي نتائج أفضل وأسرع وتعود بفائدة أكبر على المواطنين".

وبخصوص طبيعة الخلافات بين الإقليم وبغداد، أوضح القيادي في تيار الحكمة: "ما هو موجود بين إقليم كوردستان والعراق ليست مشاكل بالمعنى الحقيقي للكلمة؛ بل هي مجرد مسائل قانونية وإدارية يمكن حلها بسهولة". وكشف أنه جرى خلال الاجتماعات "حديث واقعي" من أجل إنجاز أكبر قدر ممكن من العمل في أسرع وقت وحسم القضايا.

وفي جانب آخر من تصريحه، لفت محمد حسام إلى قضية المستحقات المالية، قائلاً: "بوجود فالح الساري كوزير للمالية، وبفضل العلاقات المتينة التي تربطنا مع إقليم كوردستان، سيكون لهذا تأثير إيجابي ومباشر على الحل السريع لكافة المشاكل المالية".