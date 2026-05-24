تحالف السيادة: إقليم كوردستان نموذج للتقدم وزيارة مسرور بارزاني كانت إيجابية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- صرح المتحدث باسم تحالف السيادة لـ "كوردستان 24" بأن تحالفهم، بقيادة خميس الخنجر، ينظر بأهمية بالغة إلى إقليم كوردستان ويعتبره شريكاً رئيسياً ومهماً في إعمار وتنمية العراق.

يوم الأحد 24 أيار 2026، قال محمد عباس الطائي، المتحدث باسم تحالف السيادة لـ "كوردستان 24": "إن إقليم كوردستان نموذج كبير للتقدم والمدنية ويمتلك تجربة جميلة، لذا يجب الاقتداء بهذه التجربة المليئة بالإنجازات واتباعها". كما أكد على ضرورة أن تصبّ جميع الجهود في حل المشكلات على أساس الدستور ومبادئ الحوكمة لتجاوز العقبات.

وبخصوص زيارة مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، إلى بغداد واجتماعاته مع الأطراف السياسية، قال المتحدث باسم تحالف السيادة: "هذه الزيارة كانت مهمة جداً والاجتماعات كانت إيجابية؛ ويمكن أن تكون هذه الخطوة منطلقاً (خميرة) لحل الكثير من المشكلات بين أربيل وبغداد، خاصة مع وجود تفاهمات جيدة جداً بين الأطراف".

وفي الختام، دعا الطائي الأطراف الشيعية إلى عدم التمييز بين المكونات، وتوفير الحقوق والمستحقات المالية لمواطني إقليم كوردستان وفقاً للقانون والدستور، مشدداً على ضرورة أن تتعامل الحكومة الاتحادية في المستقبل مع إقليم كوردستان بشكل واضح وكشريك حقيقي.