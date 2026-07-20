بمشاركة الآلاف وهدايا بقيمة 6 ملايين ليرة.. زفاف ضخم في شرناق التركية يشعل منصات التواصل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- تحوّل حفل زفاف أقيم في ولاية شرناخ، بشمال كوردستان (تركيا)، إلى حديث وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، بعد الكشف عن حجم الهدايا المقدمة للعروسين والتي بلغت قيمتها نحو 6 ملايين ليرة تركية (ما يعادل قرابة 150 ألف دولار أمريكي)، إلى جانب إعداد مأدبة طعام ضخمة للضيوف.

وأقيم الاحتفال على مدار يومين متتاليين في قرية "موتلوجا" التابعة لمنطقة "بوتشهاب"، وشهد مشاركة آلاف الضيوف الذين توافدوا من القرى المجاورة ومن خارج تركيا. وتخللت الحفل عروض لرقصة "الهالاي" الشعبية التقليدية، ورفع علم تركي كبير في ساحة الاحتفال وسط أجواء احتفالية لافتة.

ووفقاً لوسائل إعلام تركية، فإن قيمة الهدايا المقدمة للعروسين توزعت بالتساوي بين مجوهرات ذهبية للعروس، ومبالغ نقدية قدمت للعريس. وتطلب إطعام الحشود الغفيرة من المهنئين ذبح 35 رأساً من الأغنام لإعداد المأدبة، وهو ما أثار تفاعلاً واسعاً عبر الفضاء الرقمي، حيث تداول المستخدمون صوراً ومقاطع مصورة توثق تفاصيل التحضيرات والمأدبة.

من جانبه، صرّح وكيل العريس، سيف الله إنجين، بأن قيمة الهدايا وإن كانت مرتفعة، إلا أن القيمة الحقيقية بالنسبة للعائلة تكمن في "روح التضامن والتلاحم بين الحاضرين"، مشيراً إلى أنه قدم شخصياً هدية عينية بلغت قيمتها 250 ألف ليرة تركية (نحو 6.3 آلاف دولار).

وفي السياق ذاته، أعربت العروس "روجين إرجان" عن سعادتها البالغة بالأجواء التراثية التي رافقت الحفل، مؤكدة أن حضور الأهل والأصدقاء ومشاركتهم الفرحة يمثل الذكرى الأهم بالنسبة إليها. وفي ختام الحفل، وجّه عم العريس الشكر لجميع المهنئين الذين تكبدوا عناء السفر من داخل تركيا وخارجها، معتبراً أن هذه المناسبة ستبقى محفورة في ذاكرة أبناء المنطقة.