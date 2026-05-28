الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على سبعة مستوطنين ومنظمات إسرائيلية

أربيل (كوردستان24)- فرض الاتحاد الأوروبي رسميا عقوبات على سبعة مستوطنين ومنظمات إسرائيلية الخميس، لارتباطهم بالعنف المرتكب ضد الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد وافقوا في 11 أيار/مايو على هذه العقوبات التي كان قد عرقلها رئيس وزراء المجر السابق فيكتور أوربان، قبل أن تمهّد خسارته الانتخابات وخروجه من السلطة الطريق لرفع النقض المجري عنها.

وتشمل العقوبات حظر سفر وتجميد أصول، كما أن مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته ممنوعون من تقديم أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أخرى للأفراد المدرجين في قائمة العقوبات.

ومن بين الأفراد المشمولين بالعقوبات دانييلا فايس، وهي شخصية بارزة في الحركة الاستيطانية.

وأعلن المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الـ27 الأعضاء في التكتل، فرض عقوبات أيضا على 10 ممثلين عن حركة حماس الفلسطينية.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة عنفا شبه يومي بين القوات الإسرائيلية والمستوطنين منذ بدء حرب غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

كما تعرض الاتحاد الأوروبي لضغوط من إسبانيا وإيطاليا من أجل فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بعد نشره مقطع فيديو يُظهر ناشطي "أسطول الصمود" الذي كان متحها إلى غزة وهم مجبرون على الركوع وأيديهم مقيدة.





