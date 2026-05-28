العراق يدين الهجمات الصاروخية على الكويت

أربيل (كوردستان24)- أدانت الحكومة العراقية، اليوم الجمعة 29 أيار 2026، الهجمات التي استهدفت دولة الكويت عبر صواريخ وطائرات مسيرة، مؤكدةً رفضها القاطع لأي أعمال تشكل تهديداً لأمن واستقرار دول المنطقة.

وفي بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية العراقية، أوضحت بغداد أنها "تستنكر الهجوم الذي تعرضت له الشقيقة الكويت"، مشددةً على ضرورة ضبط النفس وتجنب سياسة التصعيد، بهدف تخفيف حدة التوترات وتعزيز الأمن الإقليمي. كما دعت الوزارة كافة الأطراف إلى اللجوء للحوار والسبل الدبلوماسية لحل الأزمات القائمة.

وعلى الرغم من أن الخارجية العراقية لم تسمِّ إيران بشكل صريح في بيانها، إلا أن هذا الموقف جاء عقب إعلان دولة الكويت رسمياً تعرضها لهجوم إيراني وصفته بـ "العدوان السافر" على سيادتها، مشيرة إلى استخدام صواريخ وطائرات مسيرة استهدفت منشآت حساسة وهددت حياة المدنيين.

وكان الجيش الكويتي قد أعلن يوم الخميس أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض والتصدي لعدة هجمات صاروخية وجوية.

وتشير المعلومات الميدانية إلى أن الهجوم الإيراني استهدف قاعدة عسكرية أمريكية في الكويت، رداً على ضربات جوية نفذتها واشنطن سابقاً ضد مواقع في جنوب إيران. من جانبها، أكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تدمير خمس طائرات مسيرة إيرانية بالقرب من مضيق هرمز، وإحباط محاولة لإطلاق صاروخ باليستي باتجاه الكويت، معتبرة هذه التحركات خرقاً لاتفاقات التهدئة.

يأتي هذا التصعيد الخطير في أعقاب تقارير إعلامية إيرانية أفادت بتعرض زوارق تابعة لها للاستهداف جنوب جزيرة "لارك" في مضيق هرمز، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى، وهو ما أدى إلى اشتعال فتيل المواجهة المباشرة في المنطقة.