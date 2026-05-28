هجوم بمسيّرات يستهدف 3 سفن شحن قبالة السواحل الشمالية لتركيا

أربيل (كوردستان24)- أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، بتعرض ثلاث سفن شحن لهجوم بطائرات مسيّرة في مياه البحر الأسود، وتحديداً قبالة ساحل مدينة "سينوب" شمالي تركيا.

وذكرت وكالة "تريبيكا" البحرية أن السفن المستهدفة كانت تبحر فارغة وقت وقوع الهجوم، وهي السفينة "جيمس الثاني" (رفع علم بالاو)، والسفينتان "ألتورا" و"فيلورا" (ترفعان علم سيراليون).

وأكدت المصادر أن طواقم السفن الثلاث بخير ولم تسجل إصابات بشرية، وذلك بعد تدخل فوري من خفر السواحل التركي. وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، يأتي الحادث في ظل توترات مستمرة في البحر الأسود منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

يُذكر أن هذا الهجوم ليس الأول من نوعه في المنطقة، حيث سبق وأن تعرضت سفن تابعة لما يعرف بـ"أسطول الظل" الروسي لهجمات مماثلة، كما استُهدفت السفينة "ألتورا" ذاتها بمسيّرة في أواخر مارس الماضي أثناء نقلها للنفط الروسي.