الفصائل المسلحة في العراق: لن نسلم سلاحنا ما دام "الاحتلال" مستمراً

أربيل (كوردستان24)- أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" رسمياً أنها لن تضع سلاحها ولن تسلمه للحكومة بأي شكل من الأشكال طالما استمرت عملية احتلال العراق.

وأكد أبو مهدي الجعفري، المتحدث باسم جماعة "سرايا أولياء الدم" والذي قُدّم كممثل للمقاومة الإسلامية في العراق، في بيان له، أن مسألة نزع السلاح ليست مطروحة للنقاش في الوقت الحالي، مضيفاً: "لا حديث عن وضع السلاح وتسليمه حتى ينتهي الظلم والاحتلال في العراق".

وانتقد المتحدث باسم "سرايا أولياء الدم" الأطراف التي تطالبهم بنزع سلاحهم، مشيراً إلى أن تلك الأطراف "في وقت الحرب يصفون جبهة المقاومة بالأبطال، ولكن في وقت السلم ينسون أسماء الأشخاص الذين حموا العراق من المخاطر".

يأتي هذا الموقف في وقت يشهد فيه الوسط السياسي العراقي جدلاً محتدماً حول قضية سلاح الفصائل المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة، فبينما أبدت "سرايا السلام" التابعة للتيار الصدري استعدادها للانضواء تحت مظلة القيادة العامة للقوات المسلحة، اتخذت مجموعات أخرى مثل "النجباء" و"سيد الشهداء"، على غرار "سرايا أولياء الدم"، مواقف متشددة برفض تسليم أسلحتها.