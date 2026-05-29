إقليم كوردستان يعلن موعد عودة أولى قوافل الحجاج ويؤكد سلامة الجميع

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للحج والعمرة في إقليم كوردستان، اليوم الخميس، أن عملية عودة الحجاج إلى الإقليم ستنطلق مطلع شهر حزيران المقبل، مؤكدة في الوقت ذاته سلامة جميع الحجاج وعدم تسجيل أي حالات وفاة بينهم حتى الآن.

وصرح المتحدث باسم المديرية، كاروان ستوني، لـ"كوردستان 24" اليوم الخميس، 28 أيار 2026، قائلاً: "في الرابع من حزيران 2026، ستصل أولى قوافل حجاج إقليم كوردستان إلى أرض الوطن عبر مطار أربيل الدولي، وهي تضم 1027 حاجاً من أهالي مدينة أربيل".

وأوضح ستوني أن عودة بقية الحجاج ستتم تباعاً وفق جدول زمني مُعد مسبقاً، مشيراً إلى أنه "بحلول العاشر من حزيران المقبل، سيكون جميع حجاج إقليم كوردستان قد عادوا إلى ديارهم وذويهم".

وبشأن الأوضاع الصحية لضيوف الرحمن، طمأن المتحدث باسم الحج والعمرة المواطنين قائلاً: "الحمد لله، جميع حجاجنا بخير وسلامة تامة، ولم تُسجل أي حالة وفاة ضمن صفوف حجاج الإقليم حتى هذه اللحظة".

جدير بالذكر أن أولى قوافل حجاج إقليم كوردستان كانت قد غادرت مطار أربيل الدولي متوجهة إلى الديار المقدسة في السابع من أيار 2026. وبلغ العدد الإجمالي لحجاج الإقليم لهذا العام 5120 حاجاً وحاجة، يتوزعون بين 2752 من الرجال و2368 من النساء.