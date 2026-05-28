سوريا تحذر من فيضانات "غير مسبوقة" في نهر الفرات وتفتح بوابات السدود

أربيل (كوردستان24)- حذرت وزارة الطاقة السورية، اليوم الخميس، من ارتفاع حاد وغير مسبوق في منسوب مياه نهر الفرات، جراء تدفقات مائية ضخمة قادمة من الجانب التركي وتواصل الهطولات المطرية الغزيرة.

وأكدت الوزارة في بيان لها أنها تتابع عبر "المؤسسة العامة لسد الفرات" تطورات الواقع المائي على مدار الساعة، مشيرة إلى أن الجانب التركي قام بفتح بوابات المفيض في سدوده نتيجة امتلاء مخزونها، مما أدى إلى زيادة التدفقات نحو الأراضي السورية.

وفي إجراء استثنائي، أعلنت الوزارة فتح بوابات سد الفرات لتصريف المياه الزائدة، وهي خطوة لم تحدث منذ عام 1988، وذلك بعد أن وصلت نسبة التخزين في بحيرات السدود السورية إلى 98.5%، مما جعل من المستحيل استيعاب كميات إضافية دون تهديد سلامة السدود التشغيلية.

ميدانياً، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بوقوع فيضانات في ريف ومدينة دير الزور، مما أسفر عن خروج عدة جسور عن الخدمة وغمر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمنازل. كما أعلنت مديريات الموارد المائية في حلب والرقة ودير الزور حالة الاستنفار لتنفيذ إجراءات احترازية للحد من الأضرار.

من جانبها، أكدت مصادر تركية أن السلطات أجرت "عمليات إطلاق متحكم بها" للمياه من سد أتاتورك، وفتحت بوابات المفيض للمرة الأولى منذ 7 سنوات، نتيجة الموسم المطري الوفير الذي شهدته المنطقة مؤخراً.