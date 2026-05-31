810 مشاريع و3 آلاف كيلومتر من الطرق.. طفرة في البنية التحتية بإقليم كوردستان منذ 2019

أربيل (كوردستان 24)- أولت التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان قطاع الطرق والجسور اهتماماً خاصاً بوصفه أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والخدمية، حيث شهد الإقليم خلال الفترة الممتدة من تموز 2019 وحتى أيار 2026 تنفيذ مئات المشاريع الاستراتيجية التي أسهمت في تطوير شبكة النقل وربط المدن والبلدات والقرى، فضلاً عن تعزيز السلامة المرورية وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار والتنمية.

أكثر من 800 مشروع منجز

ووفق البيانات الرسمية، تمكنت حكومة إقليم كوردستان من إنجاز 810 مشاريع متنوعة للطرق والجسور بكلفة إجمالية بلغت تريليوناً و57 مليار دينار، شملت إنشاء طرق جديدة وتوسعة وتأهيل طرق قائمة وتنفيذ جسور وأنفاق حيوية في مختلف محافظات الإقليم والإدارات المستقلة.

كما تم إنشاء أو إعادة تأهيل ما مجموعه 3,055 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تنفيذ أنفاق وجسور استراتيجية ساهمت في تسهيل حركة النقل وتقليص زمن التنقل بين المدن.

المشاريع الاستثمارية تستحوذ على الحصة الأكبر

أظهرت البيانات أن المشاريع المنفذة ضمن الموازنة الاستثمارية شكلت العمود الفقري لخطط تطوير البنية التحتية، إذ تم إنجاز 104 مشاريع استراتيجية بكلفة بلغت 986 مليار دينار، شملت تنفيذ 1,599 كيلومتراً من الطرق، إضافة إلى نفق بطول 2.45 كيلومتر وجسور بطول 928 متراً.

وتصدرت محافظة أربيل المحافظات من حيث حجم المشاريع الاستثمارية المنفذة، تلتها دهوك ثم السليمانية.

451 مشروعاً ضمن الموازنة الاعتيادية

وفي إطار الموازنة الاعتيادية لوزارة الإعمار والإسكان، أُنجز 451 مشروعاً بكلفة تجاوزت 54 مليار دينار، شملت أعمال الصيانة وإعادة التأهيل والتبليط، بطول إجمالي بلغ 594 كيلومتراً من الطرق، فضلاً عن إنشاء جسور بطول 194 متراً.

عائدات محطات الوزن تمول 255 مشروعاً

كما خصصت حكومة الإقليم 30% من إيرادات محطات الوزن (القبان) لتمويل مشاريع الطرق والجسور، ما أسهم في تنفيذ 255 مشروعاً بكلفة 17.5 مليار دينار.

وأثمر هذا البرنامج عن إنشاء أو تأهيل 863 كيلومتراً من الطرق وإنشاء جسور بطول 500 متر، في إطار سياسة استثمار الإيرادات المحلية لتطوير البنية التحتية.

227 مشروعاً استراتيجياً قيد التنفيذ

وبالتوازي مع المشاريع المنجزة، تواصل حكومة الإقليم تنفيذ 227 مشروعاً استراتيجياً للطرق والجسور بكلفة إجمالية تبلغ 4 تريليونات و179 مليار دينار، وبطول إجمالي يصل إلى 2,239 كيلومتراً.

من أبرز هذه المشاريع:

طريق كوري – شقلاوة – قنديل بكلفة 97.3 مليار دينار.

طريق كويسنجق – أربيل المزدوج بكلفة 683 مليار دينار وطول 48 كيلومتراً.

مشروع طريق وجسر بستي شهرغە في كويسنجق.

طريق دوكان – چوارقورنة بطول 35 كيلومتراً وكلفة 260.7 مليار دينار.

مشروع طريق كلار – دربندخان ومجموعة مشاريع ملحقة به.

وتشير البيانات إلى أن هذه المشاريع شهدت تباطؤاً في بعض مراحل التنفيذ نتيجة عدم إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية، إلا أن حكومة الإقليم واصلت تمويلها من الإيرادات المحلية لضمان استمرار العمل فيها.

تعزيز السلامة المرورية

إلى جانب إنشاء الطرق، نفذت حكومة إقليم كوردستان برنامجاً واسعاً لأعمال هندسة المرور وفق المعايير العالمية، خصوصاً منذ عام 2022.

وشملت الإنجازات:

تخطيط 2,723 كيلومتراً من الطرق والشوارع.

تركيب 19,342 علامة مرورية.

إنشاء 59 جسراً ونفقاً لعبور المشاة.

نصب 62 كيلومتراً من الحواجز المعدنية الواقية.

تنفيذ 1,500 مطب لتخفيف السرعة.

تخطيط 296 ممراً لعبور المشاة.

تركيب 2,177 مطباً بلاستيكياً.

صبغ 397 كيلومتراً من الأرصفة والكربستون.

بنية تحتية تدعم التنمية

وتؤكد هذه الأرقام حجم الاستثمار الذي شهدته البنية التحتية للطرق والجسور في إقليم كوردستان خلال السنوات السبع الماضية، حيث أسهمت المشاريع المنجزة والجارية في تحسين الربط بين المناطق المختلفة، ورفع مستويات السلامة المرورية، ودعم النشاط الاقتصادي والسياحي، بما يعزز خطط التنمية المستدامة في الإقليم.

المصدر: دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان.

