محافظة أربيل تعلن نجاح خطة عيد الأضحى.. أكثر من 112 ألف سائح زاروا المدينة خلال العطلة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت محافظة أربيل، اليوم الأحد، نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بعيد الأضحى المبارك، مؤكدة تنفيذ جميع الإجراءات والتدابير المقررة دون تسجيل أي معوقات أو مشكلات كبيرة، بما أسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين والزوار طوال أيام العطلة.

وقالت المحافظة في بيان، إن الخطة التي أُعدت بإشراف مباشر من محافظ أربيل هدفت إلى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم وضمان انسيابية الحركة والخدمات خلال أيام العيد، وقد نُفذت بنجاح من قبل جميع المؤسسات الأمنية والخدمية.

وفي الجانب الأمني، أوضحت مديرية شرطة أربيل أن جميع مفاصلها كانت في حالة استنفار كامل خلال أيام العيد، بمشاركة 113 ضابطاً و1532 منتسباً.

وسجلت الشرطة خلال العطلة ثلاث جرائم قتل وعدداً من حالات المشاجرات وأربع حالات سرقة، إلى جانب حوادث متفرقة أخرى.

وفي القطاع السياحي، أكدت مديرية السياحة في أربيل نجاح خطتها الخاصة بالعيد، مشيرة إلى تشكيل لجان ميدانية لتقديم الخدمات والإرشادات للزوار في المنافذ والمواقع السياحية.

ولفتت إلى أن مدينة أربيل استقبلت 112 ألفاً و657 سائحاً وزائراً دخلوا عبر المنافذ المختلفة وقصدوا المدينة والمناطق السياحية التابعة لها خلال عطلة العيد.

أما مديرية المرور، فأشارت إلى تنفيذ خطتها بالكامل، مبينة أن عدم التزام بعض السائقين بالتعليمات المرورية والسرعة الزائدة تسبب في وقوع أربع حوادث سير أسفرت عن إصابة شخص واحد.

من جهتها، أعلنت مديرية الدفاع المدني تسجيل خمس حالات حريق في منازل المواطنين، وحالتي احتراق سيارات، وثلاثة حرائق في المحال والمطاعم، إضافة إلى 51 حالة احتراق للأعشاب والنفايات.

وأكدت السيطرة على جميع الحوادث دون تسجيل خسائر بشرية، واقتصار الأضرار على الجوانب المادية.

وفي ما يتعلق بالوضع الأمني، أوضحت مديرية أسايش أربيل أن الخطة الموضوعة للعيد نُفذت بالكامل، وأن جميع القوات الأمنية كانت في حالة جاهزية للتعامل مع أي طارئ.

وعلى الصعيد الصحي، أعلنت المديرية العامة لصحة أربيل أن جميع المستشفيات والفرق الطبية واصلت تقديم خدماتها خلال أيام العيد.

وبلغ عدد المراجعين للمراكز الصحية وأقسام الطوارئ 3004 مراجعين، فيما تم تسجيل 216 حادثة مختلفة، بينها 137 حادث سير ودراجات نارية، و134 حالة إصابة متنوعة، و11 حالة عضة كلاب.

كما سُجلت 70 حالة إسهال وتقيؤ، و17 حالة لدغات أفاعٍ وعقارب، و35 حالة تسمم غذائي، في حين وفر بنك الدم 584 قنينة دم للمستشفيات.

وأجرت المؤسسات الصحية 195 عملية جراحية، منها 19 عملية كبرى و176 عملية صغرى، فيما استقبلت مراكز غسيل الكلى 601 مريض.

وفي ملف الولادات، شهدت مستشفيات أربيل ولادة 227 طفلاً خلال أيام العيد، منها 97 ولادة طبيعية و132 ولادة قيصرية.

وفي ختام البيان، أعربت محافظة أربيل عن شكرها للأجهزة الأمنية والصحية والخدمية والبلديات وفرق الدفاع المدني والبيئة والسياحة، مؤكدة استمرار جهودها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والحفاظ على أمن واستقرار عاصمة إقليم كوردستان.